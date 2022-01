Milion złotych w trzy lata dla młodych i innowacyjnych firm z Katowic. Wkrótce ruszy nabór do kolejnej edycji "Kopalni Start-upów"

Wsparcie dla młodych, innowacyjnych firm

„Kopalnia Start-upów” to pierwszy w Polsce konkurs start-upowy organizowany w całości przez miejski samorząd. Jego celem jest wsparcie młodych, innowacyjnych firm. W zeszłorocznej edycji zgłoszono niemal 50 projektów. Zazwyczaj były to start-upy, które przygotowują się do wdrożenia, bo właśnie do tej grupy innowatorów organizatorzy kierowali zaproszenie.

Konkurs był połączony z dwoma programami, podczas których uczestnicy przeanalizowali swoje projekty i wspólnie ze swoimi mentorami, tworzyli model biznesowy. W tym roku formuła nieco się zmieni. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrane 10 projektów, które przejdą kilka tygodni akceleracji, a następnie zaprezentują się w finale.

Najlepsi mają dostać szansę na zaistnienie w międzynarodowym gronie, ale jak na razie, organizatorzy nie zdradzają szczegółów.