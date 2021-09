Mieszkasz w bloku? Też cię to wkurza? Sprawdź wyniki naszej ANKIETY

Dla jednych to wygoda i komfort, dla innych życie, jak w klatce.

Do mieszkania w bloku, wśród innych ludzi, trzeba się przyzwyczaić. Idealnie byłoby trafić na miłe, przyjazne i spokojne sąsiedztwo.

Ma to swoje plusy, gdy nagle zabraknie cukru, albo jesteśmy chorzy, nie możemy wyjść z domu, a potrzebne są zakupy. Albo, gdy potrzebujemy kogoś, kto przypilnuje mieszkania i będzie podlewał kwiatki.

Ale nie każdy ma takie szczęście. Mieszkanie w bloku ze względu na sąsiedztwo potrafi być też niezłym utrapieniem.

Przeszkadzać mogą przede wszystkim wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań sąsiadów. Zwłaszcza, gdy dawno minęła już godzina 22.00, a impreza za ścianą dopiero nabiera rozpędu.