Mieszkanie za remont w Katowicach. Sprawdź te lokalizacje. Jesteś zainteresowany? Ich zaletą są niskie czynsze

Zgłoszenie można składać od 13 do 24 września. Mieszkania będzie można oglądać do 10 września, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Do kiedy można się zgłosić?

Stawki za metr są ustalane w zależności od lokalizacji i standardu. Wahają się od 4 zł 77 gr do 9 zł za m kw. Tym razem do wyboru jest 31 mieszkań. Aby móc się o nie ubiegać, należy spełnić kilka warunków.

Powierzchnia każdego z lokali przekracza 80 m kw. Największy ma ponad 160 m kw. Idea przyświecająca projektowi jest prosta. Przyszli najemcy otrzymują do dyspozycji lokal, który muszą następnie wyremontować.

Co trzeba zrobić, by otrzymać mieszkanie?

Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 1876,32 zł do 5003,52 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1250,88 zł do 3252,29 zł.