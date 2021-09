Mieszkania dla studentów w Katowicach. Ile kosztuje wynajem? Sprawdziliśmy

Październik zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie studenci rozpoczęli już poszukiwania mieszkań w Katowicach. Portale mieszkaniowe rozgrzały się do czerwoności. Niektóre mieszkania już są wynajmowane i cieszą się dużym powodzeniem nie tylko w centrum. Wszystko wskazuje na to, że po półtorej roku nauki zdalnej, studenci śląskich uczelni wrócą do tradycyjnego kształcenia. Jakie mieszkania studenci mogą wynająć w Katowicach, gdzie kształci się ich ponad sto tysięcy? Zobaczcie!

Mieszkanie ina wynajem dla studenta w Katowicach Chociaż do rozpoczęcia roku akademickiego wciąż pozostaje jeszcze trochę czasu, wielu studentów śląskich uczelni myślami jest już w Katowicach. W największym ośrodku akademickim województwa śląskiego studiuje ponad sto tysięcy mieszkańców. Grubo ponad połowa z nich kształci się w formie stacjonarnej, a ponieważ wśród studentów UŚ, UE, ŚUM, czy uczelni innych uczelni niepublicznych nie zawsze pochodzą z centrum metropolii, a niejednokrotnie nawet spoza województwa, portale z ogłoszeniami mieszkań na wynajem zostały rozpalone do czerwoności. Kliknij poniżej i zobacz mieszkania na wynajem z cenami

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki, studenci po ponad półtorej roku nauki zdalnej wreszcie będą mogli wrócić w studenckie ławy. Wprawdzie same uczelnie nie wydały jeszcze co do tej kwestii stosownych komunikatów, to jak wynika z informacji resortu nauki, w ministerstwie chcą, żeby w ślad za uczniami szkół podstawowych i średnich poszli studenci, którzy mieliby wrócić do nauki stacjonarnej.

Przed rokiem uczelnie już w sierpniu wystosowały do studentów pisma informujące o nauce wyłącznie zdalnej. Wyjątkami mieli być pierwszoroczniacy, którym także nie dane było się zintegrować ze studenckimi znajomymi z powodu rosnących słupków zakażeń. Teraz ma jednak być inaczej. Rektorzy uczelni zachęcali do szczepień, by móc wreszcie wrócić do studenckiej normalności. Normalność w tym rozumieniu oznacza stacjonarny powrót na uczelnię. Rzecz jasna nie wszyscy studenci znajdą miejsce w akademikach, wielu z powodów chociażby owianych legendami historii o imprezach do białego rana w studenckich domach nie decyduje się na ich wynajem, a lokum szuka na własną rękę.

Co oferuje rynek nieruchomości studentom w Katowicach? Zazwyczaj to kawalerki lub mieszkania kilkupokojowe wynajmowane przez studentów "do spółki". Ich właściciele sami określają je jako idealne dla studentów.

Zobaczcie oferty mieszkań dla studentów w Katowicach!

Rynek pracy odporny na pandemię