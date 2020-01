Mieszkańcy Załęża i Szopienic podzieleni w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w obu dzielnicach. Czy nocna prohibicja zostanie rozszerzona?

Nocna prohibicja w Katowicach ma zostać rozszerzona

W konsultacjach dotyczących wprowadzenia nocnej prohibicji w Załężu oraz Szopienicach wzięło udział ponad 1200 osób. Temat jednak mocno podzielił mieszkańców. W Załężu „za” było 260 osób i tyleż „przeciw”. W Szopienicach zwolennicy nocnej prohibicji wypełnili 380 ankiet, przeciwnicy – 299.

- Dodatkowo w Szopienicach-Burowcu wpłynęły także 263 oświadczenia mieszkańców wyrażające sprzeciw wobec prohibicji. Ze względu na nieprawidłową formę nie zostały one uwzględnione we wspomnianych głosach, jednak dodaliśmy taką informację do raportu z konsultacji – zaznacza Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Niejednoznaczny wynik konsultacji nie oznacza, że miasto z rozszerzenia nocnej prohibicji rezygnuje.