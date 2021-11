Mieszkańcy nie chcą budowy osiedla przy ul. Daszyńskiego. GIG wskazuje na szereg zagrożeń dotyczących inwestycji

Pod terenem inwestycji znajduje się pokład 504

Osiedle Daszyńskiego Park powstaje w północnej części Katowic, w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Buduje je firma deweloperska Acatom, która zamierza postawić w tym miejscu trzy czterokondygnacyjne budynki, w których znajdzie się 131 mieszkań o powierzchni od 26 do 101 m kw. Przewidziano także 197 miejsc postojowych, z których większość będzie się mieścić w garażu podziemnym.

Na zlecenie inwestora powstała dokumentacja pracy badawczo-usługowej sporządzona przez GIG. To opis pogórniczego zagrożenia dla budowlanego zagospodarowania terenu przy ul. Daszyńskiego w Katowicach. Czytamy w niej, że przekształcenie naturalnych warunków geologicznych, a także prowadzona tu dawniej eksploatacja węgla, również ta nielegalna, stwarzają dwa rodzaje zagrożeń dla budowy w tym miejscu nowego osiedla. Są one związane z możliwością wystąpienia deformacji powierzchni oraz emisji gazów.

Specjaliści GIG wskazują, że podczas prac może dojść do samozapłonu węgla pozostawionego w zrobach pokładu 504. Następstwem zapożarowania jest emisja gazów powstających w wyniku procesów spalania. W szczególności ma to dotyczyć tlenków węgla CO i CO2, które w wyniku niekontrolowanych przepływów powietrza mogą się wydostawać na powierzchnię. Zagrożenie takie będzie istniało nie tylko w trakcie robót budowlanych, ale także w przyszłości.