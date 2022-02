Mieszkańcy Katowic nie chcą szybkiej kolei do CPP i organizują protest. Boją się wyburzeń, wysiedlenia i hałasu Tomasz Breguła

Plany rozbudowy linii kolejowej na terenie Katowic, zakładają mocną ingerencję w zabudowę mieszkaniową, co niepokoi mieszkańców i tutejsze władze. We wtorek 8 lutego odbędzie się protest przeciwko powstaniu szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego, biegnącej przez południowe dzielnice miasta. Akcja odbędzie się o godzinie 17:00 na rondzie w Piotrowicach.