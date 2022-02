Mieszkańcy Katowic licznie wspierają zbiórki na rzecz uchodźców. W ciągu 2 dni zgłosiło się też ponad 100 osób oferujących pomoc

"Trudno zliczyć ile osób zaangażowało się już w pomoc"

Jedna ze zbiórek została zorganizowana w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach, mieszczącym się na katowickim rynku. W niedzielę niezbędne rzeczy można przynosić jeszcze do godz. 16:00. W tygodniu punkt będzie otwarty od godz. 9:00 do 17:00.

- W związku z ogromnym zainteresowaniem postanowiliśmy przyspieszyć start zbiórek odbywających się na terenie Katowic – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. – Od poniedziałku zbiórki będą prowadzone także w katowickich szkołach. Przypomnijmy, że uruchamiamy cały szereg działań mających na celu wsparcie mieszkańców Ukrainy. W takich chwilach solidarność i wspólne działanie są niezwykle ważne – dodaje prezydent.

Potrzebne są m.in. środki do mycia ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, podpaski higieniczne, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, a także naczynia kuchenne wielorazowego użytku: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, filiżanki, środki antyseptyczne, maski wielokrotnego użytku lub opakowania masek jednorazowych.