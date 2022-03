Mężczyzna poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) został zatrzymany i aresztowany przez Policję Śląską. Po karę wróci do Niemiec

Poszukiwany za udział w grupie przestępczej i przemyt blisko tony narkotyków trzydziestolatek został zatrzymany przez śląskich policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych. Funkcjonariusze postąpili zgodnie z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), wydanym przez sąd w niemieckiej Kolonii. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na transport do Niemiec i tam rozstrzygnie się wymiar kary za popełnione przez niego przestępstwa.

Jak informuje Policja Śląska, 30-latek był poszukiwany przez niemieckie organy ścigania za udział w grupie przestępczej i przemyt blisko dziesięciu ton marihuany. Mężczyznę czeka łącznie dziewięć zarzutów karnych. Dotyczą one przestępstw, za które – zgodnie z niemieckim prawem – grozi mu nawet piętnaście lat pozbawienia wolności.

Po namierzeniu poszukiwanego przez śląskich policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych, trzydziestolatek został zatrzymany, a Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, do czasu przekazania go stronie niemieckiej. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na transport do Niemiec. Tam z kolei stanie przed sądem, który zadecyduje o wymiarze kary za popełnione przez niego przestępstwa.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska