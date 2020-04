Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych w tym roku z dowozem do domu. Nowa formuła to odpowiedź na pandemię koronawirusa

W te święta będzie inaczej. Trwa pandemia koronawirusa, rośnie liczba chorych, ryzyko zarażenia jest coraz większe, do tego obowiązuje zakaz przemieszczania się i gromadzenia. Dlatego Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych po raz pierwszy odbędzie się w zmienionej formule: w niedzielę wielkanocną wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce dostarczą osobom samotnym śniadania wielkanocne do ich domów.

Fundacja chce dotrzeć do jak największej liczby osób samotnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, to mieszkańcy nie tylko Katowic, ale i Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mikołowa, Mysłowic, Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów czy Zabrza. jak zwykle nieodzowna jest pomoc wolontariuszy, których potrzeba do pakowania, ale również rozwożenia paczek, przydadzą się również kierowcy do wożenia ochotników (zgłoszenia można wysyłać na adres biuro@wolnemiejsce.pl).

Dodajmy, że "Wolne Miejsce" organizuje w tym roku śniadania wielkanocne nie tylko w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, ale również w Warszawie, Łodzi, Kaliszu czy Kołobrzegu. Wszędzie z uwagi na pandemię koronawirusa śniadania będą dostarczane osobom samotnym do ich domów.