Metal Hammer Festival 2022 w Katowicach. Ogłoszono kolejnych wykonawców, którzy zagrają w Spodku

Metal Hammer Festival 2022 w Katowicach. Ogłoszono kolejnych wykonawców

13 lipca 2022 roku w katowickim Spodku odbędzie się kolejna edycja Metal Hammer Festival. Główną gwiazdą będzie amerykańska formacja Deftones. Na scenie wystąpi również grupa Therapy? i brytyjska wokalistka i multiinstrumentalistka A.A. Williams. Organizatorzy ogłosili również, że kolejnymi wykonawcami, którzy w przyszłym roku zawitają do Katowic, będą dwa zespoły z USA: Ugly Kid Joe oraz Unto Others.

Ugly Kid Joe to kalifornijska formacja, która powstała w 1990. Jest znana z takich utworów, jak chociażby "Everything About You" oraz coveru Harry'ego Chapina "Cats In The Cradle". Do czasu zawieszenia działalności w 1997 roku wydała trzy studyjne płyty. Zespół postanowił reaktywować się w 2011 roku. Od tamtej pory nagrał EP-kę "Stairway to Hell" (2012), a trzy lata później na rynku ukazał się ich czwarty krążek - "Uglier Than They Used ta Be".