Męskie Granie Katowice 2022. Na scenie m.in. Podsiadło, Peszek, Wieniawa. Zobacz ZDJĘCIA z piątku! Aleksandra Szatan

Męskie Granie to wyjątkowa impreza, która od lat cieszy się ogromną popularnością, co widać zwłaszcza po tempie sprzedaży biletów. Tym razem organizatorzy zaproponowali prawdziwy festiwal dobrych brzmień, bowiem w każdym z miast, które jest przystankiem na trasie Męskiego Grania szykują się dwa dni wypełnione gwiazdorskimi koncertami. W piątek, 8 lipca, Męskie Granie zawitało do Katowic.