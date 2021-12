Meon Ems: treningi pod napięciem. Sprawdź, dlaczego warto?

- Sport towarzyszył mi od zawsze – mówi Michał Majsner trener i współwłaściciel studia Meon EMS w Katowicach. Przygoda Michała zaczęła się z piłką nożną kiedy był jeszcze dzieckiem, później naukę kontynuował w liceum w klasie sportowej w Zabrzu, aż trafił na Akademię Wychowania Fizycznego. - Po drodze ukończyłem sporo kursów i studnia podyplomowe z przygotowania motorycznego w grach zespołowych – opowiada. Karierę zawodową zaczynał jako trener czwartej ligi w Polonii Łaziska, następnie otrzymał ofertę pracy w drugiej lidze w rozwoju Katowice na szczeblu centralnym. I tak zaczęła się ścieżka trenerska. - Sam byłem też zawodnikiem, trenowałem wyłącznie na siłowni, to był jedyny sposób treningowy, który mnie przekonywał. Nie wierzyłem w żadne inne fitnessy czy maszyny upiększające – przyznaje.

Do studia Meon EMS w Poznaniu zabrał Michała jego przyjaciel, dziś także wspólnik. - Byliśmy pierwszym studiem, które pod tym brandingiem otworzyło się w Katowicach – wspomina. Co przekonało zwolennika ciężarów do krótkich treningów pod napięciem? - Przede wszystkim sposób angażowani mięśni całego ciała. Na siłowni trenujemy, tylko poszczególne partie, które akurat pracują – przyznaje. Michał wymienia także inne aspekty jak zmęczenie organizmu, czas spędzony na siłowni, liczbę spalonych kalorii, czy popularne zakwasy, które są nieporównywalne do siłowni. - Jestem sportowcem lubię wygrywać a otwierając studia Meon EMS staliśmy się liderem w świecie fitness.