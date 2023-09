MEMY po meczu Albania - Polska. To była KATASTROFA... aż oczy bolały! A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY

MEMY po meczu Albania - Polsk. W rozegranym 10 września meczu eliminacji Euro 2024 Albania pokonała Polskę 2:0. Internauci śmieją się z kadry trenera Fernando Santosa, która pod wodzą Portugalczyka zagrała kolejne słabe spotkanie. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Albania - Polska.

Polacy przegrali w Tiranie z Albanią. Gol Jasira Asaniego strzelony w 37 minucie gry po uderzeniu z dystansu w samo okienko był bardzo ładny, ale gra Biało-Czerwonych w tym spotkaniu wołała o pomstę do nieba. Albańczycy zrewanżowali się Polakom za marcową porażkę w Warszawie na PGE Narodowym wprawiając w ekstazę komplet widzów na Air Albania Stadium i pokonali naszą drużynę narodową wyżej niż przegrali na PGE Narodowym na początku tych eliminacji. Internauci śmieją się z reprezentacji Fernando Santosa i jej portugalskiego selekcjonera, ale jest to śmiech przez łzy, bo sytuacja naszej kadry w kwalifikacjach Euro 2024 jest fatalna.

ZOBACZCIE NAJLEPSZE MEMY PO MECZU ALBANIA - POLSKA

Po pięciu spotkaniach Biało-Czerwoni mają na koncie tylko sześć punktów. Polacy ponieśli już trzy porażki ulegając drużynom Czech, Mołdawii i Albanii. W tabeli naszej grupy zajmują dopiero czwarte miejsce. Liderem zostali Albańczycy. W spotkaniu w Tiranie Polacy atakowali, lecz nie potrafili sforsować obrony gospodarzy. Co prawda w I połowie piłkę do siatki Albańczyków skierował Jakub Kiwior, ale pochodzący z Tychów obrońca Arsenalu był na minimalnym spalonym i gol nie został uznany. Później nasza kadra raziła na boisku nieporadności. Niewidoczny był jej lider i kapitan Robert Lewandowski, Słabo zagrał także występujący po raz setny w drużynie narodowej Grzegorz Krychowiak i miał szczęście, że nie wyleciał z boiska, bo mógł dostać czerwoną kartkę. Zawodzili najbardziej doświadczeni gracze reprezentacji, a zmiany dokonywane przez jej szkoleniowca niewiele pomogły. W 62 minucie ostatecznie pogrążył Polaków Mirlind Daku zachowując się w naszym polu karnym jak profesor.

W tych eliminacjach Euro Bialo-Czerwoni wygrali na razie tylko z Albanią oraz Wyspami Owczymi i ich awans na turniej finałowy w Niemczech, choć miał być formalnością, stanął pod dużym znakiem zapytania. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Albania - Polska.

