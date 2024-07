Mecz Stal Mielec - GKS Katowice. Beniaminek z Katowic 19 lat czekał na taką wygraną - zobacz ZDJĘCIA

Stal Mielec - GKS Katowice: Beniaminek z Katowic 19 lat czekał na taką wygraną

Trener Górak po porażce w debiucie w PKO Ekstraklasie z Radomiakiem dokonał na mecz ze Stalą trzech zmian w podstawowym składzie. W pierwszej jedenastce znalazł się m.in. pozyskany w tym tygodniu z Rakowa doświadczony pomocnik Bartosz Nowak. Początek spotkania w Mielcu należał do gospodarzy, którzy kierowali sporo dośrodkowań w pole karne do Ilji Szkurina, ale katowiccy obrońcy radzili sobie z rosłym Białorusinem. Po pół godzinie gry GKS niespodziewanie objął prowadzenie.

Piłkarze GKS Katowice odnieśli pierwszą wygraną po awansie do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Rafała Góraka pokonali w Mielcu Stal po golu Arkadiusza Jędrycha z rzutu karnego. To pierwsze zwycięstwo katowiczan w gronie najlepszych od ponad 19 lat.

Podczas, gdy piłkarze obu drużyn zeszli do ławek rezerwowych, by uzupełnić płyny, bo mecz rozgrywany był w sporym upale, sędzia Łukasz Kuźma podszedł do monitora i na powtórkach akcji zobaczył, że Krystian Getinger dotknął piłkę ręką po centrze Marecina Wasielewskiego i wskazał na 11 m. Pewnym egzekutorem rzutu karnego był kapitan gości Arkadiusz Jędrych dając sporo radości kilkusetosobowej grupie katowickich kibiców, którzy przyjechali do Mielca. Jeszcze przed przerwą prowadzenie gości mogli podwyższyć Grzegorz Rogala i Adam Zrelak.

