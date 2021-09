Mecz Polska - Serbia w Spodku. 10 tys. kibiców pomogło siatkarzom zdobyć brązowy medal mistrzostw Europy - zobacz ZDJECIA

Polska - Serbia: Fani w Spodku wsparli Biało-Czerwonych w walce o brązowy medal

Sobotnia porażka ze Słowenią w półfinale ME mocno zasmuciła polskich kibiców, ale w niedzielę po południu Spodek znów był biało-czerwony. Fani szybko przeboleli pierwszą przegraną kadry Vitala Heynena w tym turnieju i znów z całego serca wspierali nasz zespół, by zakończył ME na podium. Polskiego kibica nikt i nic nie jest bowiem w stanie zniechęcić do siatkówki.

Polska wygrała z Serbią 3:0 i zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w siatkówce.