Mecz GKS Katowice - Trefl Gdańsk 2:3. ZDJĘCIA KIBICÓW. Katowiczanie pożegnali się ze swoimi fanami

GKS Katowice - Trefl Gdańsk 2:3. Katowiczanie pożegnali się ze swoimi fanami

Porażką z Treflem siatkarze GKS pożegnali się ze swoimi fanami. To był ostatni występ katowiczan w tym sezonie we własnej hali. Podopiecznych trenera Grzegorza Słabego czeka w tych rozgrywkach PlusLigi jeszcze tylko jedno spotkanie - rewanż w Gdańsku, bowiem rywalizacja o siódmą lokatę rozstrzygnie się w dwumeczu. Jeśli GieKSa wygra rewanż z Gdańsku to o tym, która z drużyn uplasuje się na tej pozycji, przesądzi tzw. złoty set.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU GKS KATOWICE - TREFL GDAŃSK