Mazury na Tauzenie. Staw Maroko poleca się na weekendowy wypoczynek Marcin Śliwa

Staw Maroko to jedno z ulubionych miejsc na codzienny relaks dla mieszkańców Osiedla Tysiąclecia i Załęża. To też atrakcyjna opcja na weekendowy wypad dla osób z innych miast. Marcin Śliwa

Można tu złowić karpia, okonia, a nawet szczupaka. Oko cieszy widok pływających kaczek, a przy odrobinie szczęścia można zobaczyć też zająca, traszkę lub zaskrońca. Jedna z mieszkanek mówi, że kiedyś widziała tu nawet bobra, choć prawdopodobnie, był to podobny do niego piżmak amerykański. Dla tych, którzy cenią sobie aktywność fizyczną dostępne są ścieżki rowerowe, łódki, a nawet sprzęt do kajakpolo. To wszystko w sercu Metropolii, blisko ścisłego centrum Katowic. Zapraszamy na spacer wokół Stawu Maroko.