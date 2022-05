Matura 2022. Dziś zmagania z królową nauk. Jak poradzili sobie uczniowie III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach?

Uczennice i uczniowie III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach do matury z matematyki podeszli z dużym spokojem. Wszyscy zgodnie podkreślali, że większe emocje towarzyszyły im w środę przed egzaminem z języka polskiego.

Mimo powagi sytuacji, przed wejściem na salę, uczniów nie opuszczał dobry humor.

- Wczoraj było dobrze, nie mam boję się o wynik. Dziś spodziewamy się piekła, ale może to jednak będą to pierwsze poziomy, nie te najgłębsze - mówi z przymrużeniem oka Bruno Widawski. - Jestem dobrej myśli i liczę na wysoki wynik, ale wiem, że nie jest mi tak bardzo potrzebny, jak przy innych przedmiotach, więc podchodzę do tego na luzie - dodaje Tomasz Pacha.