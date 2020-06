Matura 2020 w Katowicach. Pisemna matematyka w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza

Matura 2020 w Katowicach. 9 czerwca pisemna matematyka

Trwają matury. W tym roku niezwykłe, bo organizowane w czasie pandemii koronawirusa. A zatem mocno spóźnione, do tego z licznymi obostrzeniami (dystans, dezynfekcja, maseczki, ograniczona liczba uczniów w salach). Jest inaczej, ale zdecydowanie tak samo na poważnie, jak w trakcie matur w latach poprzednich. I stres jest nie mniejszy.

We wtorek, 9 czerwca, maturzyści zdawali egzamin dojrzałości z matematyki. Dla jednych to królowa wszystkich nauk, dla innych, co tu dużo pisać: koszmar i największe maturalne wyzwanie. Zajrzeliśmy po egzaminie do licealistów z LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. To jedna z najlepszych szkół w regionie i najlepsza w Katowicach.

Humory dopisywały, bo dziś tylko poziom podstawowy. Dla większości maturzystów – pestka. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym dopiero 15 czerwca. Dodajmy, że maturzyści muszą przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech podstawowych przedmiotów. To język polski, matematyka oraz nowoczesny język obcy (np. angielski, niemiecki, francuski).