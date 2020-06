Matura 2020 w Katowicach. Ci uczniowie zmierzą się z egzaminem w czasie pandemii w Katowicach ZDJĘCIA cz. 1

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9 – tego samego dnia około godz. 14,

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14 – tego samego dnia około godz. 19.

Arkusze wraz z prawidłowymi odpowiedziami w dniu egzaminu będzie publikował również dziennikzachodni.pl

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.