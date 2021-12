Masówki na kopalniach PGG. Dziś negocjacje ws. rekompensat dla górników z udziałem związkowców, przedstawicieli zarządu spółki oraz rządu Tomasz Breguła

We wtorek 28 grudnia odbędzie się spotkanie z udziałem związkowców PGG, przedstawicieli górniczej spółki oraz strony rządowej. Od ich wyniku będą zależeć dalsze losy strajku. Fot. Polska Press Grupa Zobacz galerię (7 zdjęć)

Na wtorek 28 grudnia zaplanowano rozmowy z udziałem związkowców PGG oraz przedstawicieli górniczej spółki i rządu. Do Katowic przyjedzie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Górnicy domagają się przede wszystkim wypłacenia rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Od wyniku rozmów będzie zależeć to, czy od 3 stycznia wznowią strajk, który został zawieszony na czas świąt.