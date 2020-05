Mariacka w Katowicach jak na razie świeci pustkami. Od 18 maja lokale gastronomiczne wznowią pracę

Obecnie, przypomnijmy, restauratorzy mogą serwować jedzenie i napoje jedynie na wynos i z dowozem do domu. Od 18 maja będą mogli wreszcie otworzyć swoje lokale. Strefy gastronomiczne zostaną również otwarte w galeriach i centrach handlowych.

Restauracje, puby, kawiarnie na Mariackiej. Obowiązywać będą nowe zasady. Ile osób przy stoliku, co z maseczkami?

Restauracje, kawiarnie i puby będą pracować jednak na zmienionych zasadach. Obowiązujący w nich reżim sanitarny określa m.in. tak szczegółowe kwestie jak wyjście do toalety, kolejki, odległość od stolików i z kim będziemy mogli przy nich usiąść.

Stoliki w lokalu zostaną rozmieszczone minimum co dwa metry od siebie, w środku na jedną osobę będą musiały przypadać co najmniej 4 m kw. Do zadań obsługi będzie należała m.in. dezynfekcja blatów po każdym kliencie, zaś blaty będą mogły zostać rozstawione co 1 m, jeśli oddzieli się je dodatkowo przegrodami (o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika). Kucharzy i kelnerów będą obowiązywały maseczki i rękawiczki, a klientów - dezynfekcja rąk przy wejściu.