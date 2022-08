Marcin Mikoś z Bogucic pokonał 800 km i wygrał pierwszą edycję Poland Extreme Triathlon!

Pierwszym elementem wyzwania było przepłynięcie 12 kilometrowego odcinka Zatoki Gdańskiej od Jastarni do Rewy. Tego dnia morze było niespokojne co znacznie utrudniło pokonanie wyznaczonego fragmentu. Ze względu na ujawnienie się choroby morskiej, Wojciech Wąsik musiał skorzystać z pomocy ratowników i przedwcześnie zakończył rywalizację. Na mecie pływackiego etapu pierwszy pojawił się Marcin Mikoś. Po części wodnej zawodnicy w Rewie wsiedli na rowery i przejechali 160 km do Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Tu również najlepszy był katowiczanin, który po pierwszym dniu miał aż 2 godziny przewagi nad resztą stawki.

Do ekstremalnej rywalizacji po trasie wiodącej od Bałtyku po Tatry, we wtorek 16 sierpnia, stanęło 6 zawodników: Michał Lisiewicz, Marcin Mikoś, Marcin Romanow, Waldemar Stawowczyk, Wojciech Wąsik oraz Bartłomiej Śliwkiewicz.

W środę 17 sierpnia zawodnicy mieli do pokonania 350 km ze Świecia do Częstochowy, a dzień później czekał na nich odcinek o długości 175 km z Częstochowy do Korbielowa. Na zakończenie trzeciego dnia rywalizacji uczestnicy Poland Extreme Triathlon przebiegli 22 km z Korbielowa do Schroniska na Markowych Szczawinach. Na tym etapie Marcin Mikoś powiększył swoją przewagę nad drugim najlepszym zawodnikiem o kolejne dwie godziny.