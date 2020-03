Marcin Krupa za przełożeniem wyborów prezydenckich. "Wierzę w zdrowy rozsądek decydentów "

Marcin Krupa to kolejny prezydent z województwa śląskiego, który stwierdza, że wybory zaplanowane na 10 maja to fatalne rozwiązanie i głosowanie należy przełożyć. Wcześniej podobne deklaracje, w mniej lub bardziej dosadnych słowach złożyło kilkunastu innych samorządowców. Wszyscy podnoszą, że organizacja wyborów w trakcie pandemii, gdy nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa członkom komisji wyborczych, ale też wyborcom, to nieporozumienie i ogromne ryzyko. Część nie przebiera w słowach.

Śląscy samorządowcy o forsowanym przez PiS scenariuszu: totalne nieporozumienie i głupota; szaleństwo i niepotrzebne narażanie życia i zdrowia ludzkiego; to niemoralne i nieprzyzwoite

- Organizowanie wyborów w momencie, w którym każdy z nas jest zajęty walką z pandemią na terenie naszego kraju jest czystym, totalnym nieporozumieniem i głupotą – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

- Mam poczucie, że rząd zmusza mnie do czegoś, co jest dla mnie osobiście niemoralne i nieprzyzwoite – to komentarz Piotra Kuczery, prezydenta Rybnika. - Są już przykłady w Europie, które pokazują, że organizacja wyborów w czasie pandemii to błąd, dlaczego nie chcemy wyciągać wniosków? Organizacja wyborów w czasie epidemii jest zagrożeniem dla milionów ludzi w Polsce. Nie będę narażać moich mieszkańców na utratę zdrowia, bądź życia! - dodawał na łamach DZ.