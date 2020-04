Marcin Krupa podjął decyzję. Żłobki i przedszkola w Katowicach pozostaną zamknięte przynajmniej do 18 maja

Jak dodał prezydent Katowic, taką rekomendację przekaże także do prywatnych żłobków i przedszkoli funkcjonujących w mieście.

Jako jeden z pierwszych w regionie negatywnie do pomysłu odniósł się prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Decyzję w tej kwestii podjął już także i prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, 29 kwietnia, na konferencji prasowej, że pozytywne analizy liczby zachorowań i osób, które zwalczyły COVID-19, pozwalają przyspieszyć otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzje będą należeć do samorządów, ale od 6 maja placówki te mogą już wrócić do pracy.

- Zdaję sobie sprawę, że dla tysięcy rodzin zamknięcie żłobków i przedszkoli, szczególnie w przypadku gdy rodzice pracują, jest bardzo dużym utrudnieniem. Dlatego po weekendzie majowym dyrektorzy miejskich żłobków i przedszkoli będą się kontaktować ze wszystkimi rodzicami i opiekunami prawnymi, aby sprawdzić, jak wygląda zapotrzebowanie w kontekście powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli – wyjaśnia prezydent Krupa.

Żłobki i przedszkola zostaną zamknięte. Przynajmniej do 18 maja

Jednocześnie prezydent przedstawił harmonogram „odmrażania” funkcjonowania żłobków i przedszkoli. – Jeżeli sytuacja na to pozwoli, od 18 maja żłobki i przedszkola zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć.

Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki i przedszkola powróciłyby do normalnego funkcjonowania. Oczywiście wcześniej podejmiemy niezbędne kroki, by w żłobkach i przedszkolach zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. Zastrzegam, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej – dodaje Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent Katowic skierował do Wojewody Śląskiego i Sanepidu list z prośbą o rekomendację w kontekście bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli, która to rekomendacja będzie miała wpływ na decyzje w tej sprawie.