Mandat za wizytę w myjni samochodowej. To nie jest życiową potrzeba, policjanci nieugięci

Wizyta na myjni samochodowej w czasie epidemii koronawirusa może sporo kosztować. Przekonali się o tym trzej kierowcy z Olsztyna, którzy dostali mandaty za mycie samochodu. arc. mat. polskapress

Epidemia koronawirusa to nie czas na mycie auta. Przekonali się o tym boleśnie trzej kierowcy z Olsztyna, którzy w miniony weekend musieli zapłacić 500 złotych mandatu za skorzystanie z bezdotykowej myjni samochodowej. Policjanci katowickiej komendy potwierdzają: wyjazd do myjni nie należy do czynności niezbędnych. Dlatego można zarobić za niego mandat.