Mammografia w Katowicach. Zbadaj się na mikołajki! Bezpłatne badania w szpitalu św. Elżbiety

To rak piersi stanowi jeden z nowotworów obarczonych najwyższym poziomem śmiertelności wśród polskich kobiet. W najbliższy wtorek, 6 grudnia zapraszamy Panie (w wieku od 50 do 69 lat) na bezpłatne badania mammograficzne. Na teren Szpitala Św. Elżbiety Grupa American Heart of Poland przyjedzie mammobus, w którym będą wykonywane badania.

W profilaktyce nowotworów piersi bardzo ważną rolę pełnią badania przesiewowe, ponieważ wczesne wykrycie raka daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie choroby nowotworowej. Mammografia jest najbardziej czułym badaniem piersi, które pozwala wykryć raka. Nowoczesne aparatury cyfrowe mogą pokazać nawet milimetrowe zmiany, co pozwala na wczesne wykrycie nowotworu.

Wiele kobiet jej unika w obawie przed promieniowaniem czy bólem podczas badania. Natomiast jest to badanie proste, szybkie i zazwyczaj niebolesne.

Za pomocą badania oceniamy poszczególne elementy, które budują pierś, czyli tkankę tłuszczową, gruczołową, łącznotkankowe podścielisko, główne gruczoły mleczne, żyły, skórę oraz brodawkę sutkową. Warto wspomnieć, iż to w mammografii można uwidocznić patologiczne zmiany w piersi jeszcze nie wyczuwalne badaniem palpacyjnym wielkości nawet 2 - 3 milimetrów. Badanie mammografem wykrywa też większe guzki oraz charakterystyczne dla raka mikrozwapnienia.