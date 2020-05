Makabryczne odkrycie w Dolinie Trzech Stawów. Zwłoki mężczyzny w stawie Łąka w Katowicach

Pod koniec kwietnia w stawie Łąka znaleziono zwłoki kobiety

Przypomnijmy, że to niejedyne makabryczne znalezisko w stawie Łąka w ostatnim czasie. Pod koniec kwietnia ze zbiornika wyłowiono zwłoki 52-letniej mieszkanki Katowic. Wówczas zauważył je pracownik Zakładu Zieleni Miejskiej. Kobietę szybko zidentyfikowano, okazało się, że tego samego dnia miała zjawić się w pracy, ale ostatecznie do niej nie dotarła. Prawdopodobnie doszło wtedy do wypadku i kobieta wpadła do wody, ale postępowanie w sprawie nadal trwa.