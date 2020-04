"Harleen" Stjepana Sejicia [RECENZJA]

Dzisiaj (29 maja) premierę ma kolejny komiks wydany przez Egmont w ramach serii DC Black Label. "Harleen" Stjepana Sejicia to pozycja obowiązkowa dla fanów Harley Quinn i DC, ale nawet jeżeli wolimy inne opowieści graficzne, to po "Harleen" warto sięgnąć, bo to dzieło niezwykłe z...