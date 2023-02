Magiczna studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Maturzyści bawili się w Marysinym Dworze - zdjęcia Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, czyli popularnego "Maczka", bawili się w piątek, 17 lutego, w Marysinym Dworze na swoim pierwszym dorosłym balu. Piękne suknie, fryzury, eleganckie garnitury i wspaniałe dekoracje - nie zapomną tego nigdy. Niektórzy mówią, że studniówka to ozdobna brama do dorosłości. Jeśli tak, to tegoroczni maturzyści z "Maczka" przekroczyli ją w dostojnym rytmie poloneza, pełni wiary we własne siły i w dobrą przyszłość.