Magiczna kawiarnia w stylu Harrego Pottera! Poczuj klimat i wejdź w czarodziejski świat Hogwartu. Alohomora już otwarta

Alahamora to kawiarnia, która stworzona została w stylu i klimacie znanym z powieści oraz filmów o przygodach Harrego Pottera. Wchodząc przez drzwi, przeniesiecie się do świata Hogwartu, gdzie otoczy Was magia, ciepła atmosfera i zupełnie nowy wymiar gastronomii...

Marzena Bugala-Astaszow / Polska Press