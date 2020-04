Mafia paliwowa na Śląsku: Arkadiusz S. wyprał 12 mln złotych, siedząc w areszcie. CBA zatrzymało cztery osoby

Trzy osoby zatrzymane w związku z wypraniem 12 mln złotych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Śląsku cztery osoby w związku z praniem brudnych pieniędzy. Te pochodziły z nielegalnego procederu uszczuplania podatku VAT, jakiego dokonywał mafia paliwowa, o prowadzenie której oskarżony był już wcześniej jeden z zatrzymanych - Arkadiusz S.

Według Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach grupa przestępcza prowadzona przez Arkadiusza S. i Przemysława C. wyłudziła ze Skarbu Państwa co najmniej 160 milionów złotych. W jaki sposób? Niezgodnie z prawem obracając paliwami płynnymi.

Do zatrzymania Arkadiusza S., Anny S., Mirosława S. i Marcina S. doszło 9 kwietnia. Wszyscy usłyszeli zarzut prania nielegalnych pieniędzy w myśl art. 299 par. 1 i 5 Kodeksu Karnego. W grę wchodzą sumy od 50 tys. euro do ponad 1 mln złotych. Grozi im do 10 lat więzienia.