Łyżwiarskie szaleństwo, saunowanie, teatr, kino czy muzyczne wehikuł czasu to tylko część wielu atrakcji. Walentynki w Katowicach 2022

Łyżwiarskie szaleństwo oraz saunowanie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach zaprasza miłośników aktywności fizycznej na kilka wydarzeń, dzięki którym zakochani będą się świetnie bawić i w sposób bardzo radosny spędzą wyjątkowy, walentynkowy czas. Wśród propozycji organizatorów znalazły się ślizgawka oraz sauna.

– Wszystkich zakochanych zapraszamy do zabawy. 14 lutego na lodowisku na katowickim Rynku odbędzie się walentynkowa ślizgawka. Ruszamy w poniedziałek o godzinie 17:00 – zabawa potrwa do 19:00. Wszystkich, którzy pojawią się na lodzie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach. Do wygrania są między innymi bilety do kina, romantyczna kolacja w restauracji oraz wyjście do parku trampolin. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – zachęca Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. Ponadto, na uczestników będzie czekała ciepła herbata, zaś o dobry nastrój zadba DJ.