Luty w Katowicach: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Katowicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd stycznia 2022 w Katowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić.

KATOWICE. Na Alei Roździeńskiego doszło do groźnego wypadku. 40-letni kierowca wypadł z drogi i dachował. Nieprzytomny został przewieziony do szpitala. Droga w kierunku Sosnowca jest zablokowana.

Nawałcnica w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.