Lotnisko w Pyrzowicach w latach 90. i 70. XX wieku i na początku XXI. ARCHIWALNE ZDJĘCIA Taki był terminal, parking, wieża, samoloty

Wróćmy do czasów, kiedy na kupno biletu lotniczego wciąż mogli sobie pozwolić najzamożniejsi obywatele, nie było skrupulatnych kontroli na lotniskach i wystarczyło przyjechać pół godziny przed odlotem, a samoloty latały w połowie puste, i i tak im się to opłacało. Kiedy na pokładzie można było oficjalnie palić papierosy i mieć ze sobą tyle toreb, ile daliśmy radę wnieść.

Na początku grudnia 2019 pokazaliśmy Wam kilkanaście zdjęć, na których było lotnisko w Pyrzowicach w latach 90. XX wieku. To były czasy, kiedy stał tu jeden, skromny terminal, na niewielkim parkingu z mnóstwem drzew parkowały nieliczne wysłużone maluchy, rzadziej ople i polonezy, a na płycie czekały samoloty LOT-u. Wszystkim zaś sterowano z wieży, która stała, owszem, w miejscu nowej wieży, ale była o wiele niższa. To były czasy, kiedy lotnisko dopiero czekało na swój najlepszy czas. Bo dopiero w 1992 zaczęło nim zarządzać GTL, a w 2004 wraz z wejściem linii Wizz Air zaczął się dynamiczny rozwój. Dziś - kolejna porcja zdjęć lotniska w Pyrzowicach z lat 90. Zdjęcia pochodzą z archiwów GTL, które lotniskiem w Katowicach zarządza.

- W latach 80. co piątek przylatywał tam Gierek w Warszawy, a później jechał do Ustronia - pisze inny.

- Nieporównywalne! 50 lat temu leciałam z rodzicami do Koszalina, to było prawie jak puste pole z jednym barakiem, teraz nowoczesny, jasny, czysty, dużo ładniejszy od lotniska Beauvais pod Paryżem - wspomina internautka.

- Bardzo ciekawa galeria. Dołożyłbym do tego jeszcze rzucające się w oczy metalowe bańki na mleko, stojące przed mijanymi domami w drodze do lotniska. W czasach sprzed A1 i S1, trzeba było kluczyć po okolicznych małych miejscowościach, jak Siemonia czy Myszkowice, to też miało swój urok - wspomina ktoś inny.

- Pamiętam koniec lotniska wojskowego. Robiło się rurociągi do zlewania paliwa z cystern kolejowych. A kopanie po zbiornikach tajnych... Wtedy do takiego podziemnego zbiornika pozjeżdżała cysterna, goście wyciągali pompę na 3 kołach dużą chyba na dwa metry i tak pompowali paliwo... - opisuje te czasy inny internauta.

- W 2007 roku, kiedy zaczynaliśmy największy w historii portu i ciągle trwający program inwestycyjny, łączna powierzchnia wszystkich nawierzchni lotniskowych (droga startowa, drogi kołowania, płyty postojowe) wynosiła 33 hektary - przypomina Piotr Adamczyk z Katowice Airport. - W połowie 2019 roku łączna powierzchnia wszystkich nawierzchni wynosiła już 80 hektarów. To wzrost o 142 procent. W 2007 roku powierzchnia terminali pasażerskich, terminala cargo i starego hangaru wynosiła ok. 31,4 tys. m kw. W połowie 2019 roku łączna powierzchnia wszystkich obiektów kubaturowych wynosiła już ok. 54 tys. m kw. To wzrost o 74 proc.

