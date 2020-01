Lotnisko w Balicach nie przyjmuje samolotów, są kierowane do Pyrzowic. Na śląskim lotnisku brakuje już miejsc

- Na razie w Pyrzowicach przejęto 28 lotów, które miały wylądować w krakowskich Balicach. Część samolotów czeka na pasażerów, którzy autobusami będą przewiezieni z Krakowa, część odleciała pustych - tłumaczy Cezary Orzech, rzecznik prasowy Katowice Airport.

W piątek od rana krakowskie lotnisko w Balicach spowiła gęsta mgła. Jak przekazała nam Natalia Vince, rzeczniczka lotniska, z Balic odleciał tylko samolot do Tel Awiwu.

Pasażerowie mieli szczęście - warunki pogodowe pozwoliły załodze wystartować, później uległy pogorszeniu. Kraków Airport spowiła duża mgła. Odwołane zostały m.in. loty do Warszawy oraz Kijowa.

- Dyżurni portu przekazują informacje, że jeśli tylko się ociepli, mgła przejdzie - mówiła w ciągu dnia Vince, choć samoloty do wieczora lądowały właśnie w Pyrzowicach. Do godz. 17:30 Pyrzowice przejęły 28 lotów z Krakowa, to więcej niż we wtorek, kiedy to doszło do podobnej sytuacji.