Licealistka z Katowic na COP25 w Madrycie: COP zawiódł ludzi i planetę. Ale my jeszcze zwyciężymy!

Zakończył się trwający od 2 grudnia COP25 w Madrycie, czyli szczyt klimatyczny, który w zeszłym roku miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W tym roku w szczycie brało udział ponad 26 tysięcy uczestników, którzy reprezentowali łącznie 200 krajów. Niestety, nie doszło do podpisania finalnego porozumienia, a COP25 zakończył się fiaskiem.

- Zwyciężył egoizm nad solidarnością - ocenia Patryk Białas, aktywista klimatyczny z Katowic, członek stowarzyszenia BoMiasto. - Spodziewaliśmy się, że będą to trudne negocjacje, szczególnie, gdy chodzi o art. 6, który miał być doprecyzowany jeszcze w Katowicach, do czego jednak nie doszło. Sprawa miała wyjaśnić się w Madrycie i na to liczyliśmy. Niestety, państwa nie dogadały się, co do tego, w jaki sposób zredukować emisję gazów cieplarnianych i jak rozwiązań kwestie funduszu klimatycznego, w tym finansowania zmian i skutków kryzysu klimatycznego - tłumaczy Białas.