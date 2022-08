Letnie wyprzedaże w IKEA, Black Red White, Agacie. Zobacz, które meble można dorwać nawet o POŁOWĘ taniej! Agnieszka Skiera

Letnie wyprzedaże w sklepach meblowych to doskonały moment na odświeżenie swojego mieszkania. Niektóre rzeczy można dostać nawet 40-50 % taniej! Sprawdziliśmy dla Was promocje w trzech najpopularniejszych sklepach meblowych w okolicy: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Zobaczcie, co dokładnie jest na promocji!