Lawina endorfin na Tauron Nowa Muzyka Katowice! Zobacz ZDJĘCIA

Lawina endorfin na Tauron Nowa Muzyka Katowice!

Całkowicie wyprzedany koncert otwarcia festiwalu w Walcowni Cynku w Szopieniach, którego gwiazdą był The Bug, zainaugurował w czwartek 17. odsłonę Tauron Nowa Muzyka Katowice. Równie tłoczno było w piątek i sobotę w Strefie Kultury. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się występy gwiazd ze Sceny Miasta Muzyki. Zespół Moderat wykonał swoje największe hity przy aplauzie tysięcy wiernych fanów, którzy szczelnie wypełnili nowoczesną przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Wielki entuzjazm wzbudziły również występy takich artystów, jak tytani nujazzu z The Cinematic Orchestra i popularny w Polsce duet HVOB z Austrii. Nie zabrakło polskich wykonawców. Wystąpili m.in. niezawodni Fisz Emade Tworzywo oraz odkrycie ostatnich lat – Ralph Kaminski.

Gorąca atmosfera festiwalowa utrzymywała się aż do późnych godzin porannych i to nie tylko za sprawą temperatury. Każdej weekendowej nocy Club Stage pulsowała rytmem, ciesząc się niezmiennie ogromną popularnością wśród fanów mocniejszych, tanecznych brzmień. Wystąpili tam m.in. Donato Dozzy, .VRIL, Andy Stott, The Field, Red Axes i wielu innych znakomitych artystów sceny klubowej.