Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab zaprasza na dni otwarte!

14 września 2023 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach otwarte zostanie najnowocześniejsze w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Z tej okazji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Fundacja Soundscape zapraszają mieszkańców Katowic i okolic do uczestnictwa w dniach otwartych, na których zaprezentowane zostaną możliwości Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Otwarte, bezpłatne sesje odbędą się 16 i 17 września o godz. 11:00 oraz 15:00 i potrwają około 45 minut. W piątek natomiast odbędą się otwarte sesje dla studentów oraz pracowników ASP w Katowicach. To świetna okazja, by odkryć to, co ma w sobie to niezwykłe miejsce na muzycznej mapie Polski i Europy.

– Cieszę się, że Tauron jest częścią największego eksperymentu muzycznego w Polsce. Jako firma wspieramy wielkie wydarzenia muzyczne np. festiwal TAURON Nową Muzykę, ale też sami aranżujemy działania wspierające edukację jak Zielone Laboratoria czy Bezpieczniki Taurona – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. – Liczymy, że Tauron Lab stanie się miejscem muzycznych eksperymentów najbardziej kreatywnych artystów z całej Europy i stanie się wizytówką dynamicznie zmieniającego się Śląska – dodaje prezes katowickiego koncernu. W związku z otwarciem Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab, ASP w Katowicach oraz Fundacja Soundscape zapraszają mieszkańców Katowic i nie tylko do uczestnictwa w dniach otwartych i specjalnych sesjach prezentacyjnych, które odbędą się 16 i 17 września o godzinie 11:00 oraz 15:00. Sesje potrwają około 45 minut i pozwolą odkryć, dlaczego Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab to prawdziwy diament na mapie Polski i Europy. W piątek, 15 września odbędą się otwarte sesje dla studentów oraz pracowników ASP w Katowicach. Wydarzenie jest darmowe, obowiązują jednak zapisy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Facebook Fundacji Soundscape.

Odkryj świat dźwięku 3D i wirtualnej akustyki

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjne systemy odtwarzania dźwięku 3D i wirtualnej akustyki. Każdą sesję rozpocznie prezentacja Tonarium - futurystycznego narzędzia do pracy z dźwiękiem, który stanowi serce nowo powstałej przestrzeni. To jedyny taki instrument na świecie, owoc współpracy Polski, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA Organizatorzy zachęcą uczestników również do odkrycia historii powstania tego niezwykłego instrumentu oraz zwiedzenia studia wraz z reżyserką i kabiną wokalną. Przygotowane zostaną również wspólne muzyczne eksperymenty, podczas których każdy będzie mógł się przekonać, jak wiele radości płynie z produkcji dźwięku i eksperymentowania nim. To unikalna okazji, by wkroczyć do świata dźwięku przyszłości i odkryć fascynujące możliwości najnowszych technologii. Od teraz Akademia Sztuk Pięknych

w Katowicach to miejsce, gdzie dźwięk staje się prawdziwą sztuką!

– Jestem niezmiernie podekscytowany, że mogę dzisiaj zaprosić wszystkich na dni otwarte Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab. To nie tylko okazja do zaprezentowania naszego najnowszego i jedynego w Europie projektu, ale także szansa na niezapomnianą i inspirującą podróż po świecie dźwięków i nowych technologii. Nasz zespół ekspertów będzie do dyspozycji wszystkich uczestników dni otwartych, aby opowiedzieć o tym wyjątkowym miejscu i zaprezentować jego niezwykłe możliwości – mówi Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape. Godziny pokazów

•16.09.2023 (sobota), godz. 11:00 oraz 15:00

•17.09.2023 (niedziela), godz. 11:00 i 15:00 Czas trwania jednej prezentacji: 45 minut. Wydarzenie jest darmowe, obowiązują zapisy poprzez formularz: https://tinyurl.com/zapisy-tauronlab Organizatorzy i partnerzy:

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Soundscape, która od lat wspiera rozwój dziedziny dźwięku i nowych mediów. Partnerem wydarzenia jest Tauron, Volvo Euro Kas oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, natomiast darczyńcami wydarzenia jest Fundacja Orlen oraz Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Dźwięk najwyższej jakości to jeden z wyznaczników samochodów Volvo. Nasze auta wyposażone są w światowej klasy systemy audio zaprojektowane wspólnie z renomowanymi producentami Bowers&Wilkins lub Harman Kardon, w zależności od wybranej opcji wyposażenia. Współpraca przy projekcie, który ukazuje nowy wymiar dźwięku i wirtualnej akustyki to dla nas nie tylko zaszczyt, ale i naturalne podkreślenie tego, co charakteryzuje oferowane przez nas modele samochodów – uzasadnia udział w wydarzeniu Katarzyna Romaniec, kierownik marketingu Euro-Kas. O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a jej sponsorem tytularnym jest Tauron.

