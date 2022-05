Kwiat Jabłoni, Paluch, Ørganek i Mery Spolsky. Kto jeszcze zagra w Katowicach? Program na Juwenalia Śląskie 2022

Juwenalia Śląskie 2022 to pięciodniowy cykl imprez, który rozpocznie się we wtorek 24 maja Barwnym Korowodem Studentów. O godzinie 12:00 osoby studiujące na śląskich uczelniach spotkają się pod Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i ubrane w kolorowe stroje przejdą do parku Powstańców Śląskich w Katowicach. W środę 25 maja zabawa przeniesie się na ul. Opolską 22 w Katowicach do klubu Spiż, gdzie o godzinie 21:00 zaczną się "Juwenalia w Spiżu".

W czwartek 26 maja rozpocznie się główna część Juwenaliów Śląskich 2022, czyli 3 dni koncertów w Katowickim Parku Leśnym.