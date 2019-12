Kultowy klub Katofonia wraca do Katowic. Pojawi się w nowej lokalizacji

Katofonia jazz&blues club na Mariackiej był jednym z najbardziej klimatycznych i najciekawszych klubów muzycznych w Katowicach. Działał ponad sześć lat. To wystarczyło, aby zyskał miano jednej z najlepszych scen bluesowych w regionie i trafił na Szlak Śląskiego Bluesa. Słynne były m.in. tutejsze jam session.

Do czasu. Klub został zamknięty latem 2017 roku. Już wówczas właściciel lokalu zapowiadał, że być może klub uda się reaktywować. Minęły dwa lata i wszystko wskazuje na to, że reaktywacja to już tylko kwestia czasu.

Nowa Katofonia powstaje w niedalekiej odległości od poprzedniej lokalizacji, bo na ulicy Mielęckiego (to ulica łącząca Mariacką i Staromiejską) w dwupoziomowym lokalu wcześniej zajmowanym przez BoomBarr. W środku trwa jeszcze remont, otwarcie ma nastąpić na początku przyszłego roku.