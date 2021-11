Kultowe miejsca w Katowicach, których już nie ma. Pamiętacie je? Dziś możemy do nich wrócić jedynie we wspomnieniach Tomasz Breguła

Stary dworzec w Katowicach. We wschodnim pawilonie kompleksu działał dawniej Mega Club i restauracja indyjska, natomiast w hali zachodniej przerobionej na salę gimnastyczną rozgrywały mecze siatkarskie drużyny KS Kolejarz. Fot. DZ - ARC Zobacz galerię (17 zdjęć)

Jeszcze nie tak dawno katowiczanie przychodzili tu na imprezy i koncerty, robili zakupy lub zamawiali rozsławione na całe miasto zapiekanki. Do wielu miejsc w Katowicach, które przez lata zyskały status kultowych, możemy powrócić jedynie w naszych wspomnieniach. Bar pod 4, Gugalander, Akant, stary Supersam... to tylko niektóre z nich. Zajrzyjcie do naszej galerii i przypomnijcie je sobie razem z nami.