Kultowe miejsca w Katowicach, których już nie ma! Dziś możemy do nich wrócić jedynie we wspomnieniach. Pamiętacie? Tomasz Breguła

Przed wojną jedna z pierwszych hal targowych na Śląsku, po wojnie ulubione miejsce zakupów katowiczan – hala targowa przy ulicy Skargi, czyli Supersam. Projekt konstrukcji stalowej hali to dzieło prof. Stefana Bryły ze Lwowa, tego samego, który zaprojektował stalową konstrukcję katowickiego drapacza chmur z ulicy Żwirki i Wigury. Halę wyburzono w 2013 roku. W jej miejscu powstał Dom Handlowy Supersam. Fot. Marzena Bugala - ARC Zobacz galerię (17 zdjęć)

Jeszcze nie tak dawno katowiczanie przychodzili tu na imprezy i koncerty, robili zakupy lub zamawiali rozsławione na całe miasto zapiekanki. Do wielu miejsc w Katowicach, które przez lata zyskały status kultowych, możemy powrócić jedynie w naszych wspomnieniach. Bar pod 4, Gugalander, Akant, stary Supersam... to tylko niektóre z nich. Bywaliście tam? Tęsknicie za nimi? To zajrzyjcie do naszej galerii i przypomnijcie je sobie razem z nami.