Kultowe miejsca na mapie Katowic, których już nie ma. Pamiętacie je? Dziś możemy do nich wrócić jedynie we wspomnieniach. Zobaczcie ZDJĘCIA Tomasz Breguła

Pawilon Centrum przy alei Korfantego. To tu mieściło się słynne Varietes u Michalika. Złoty czas lokalu to koniec lat 70. i lata 80., gdy niemal non stop odbywały się tu imprezy, w tym bale resortowe, studniówki, wesela i różnego typu imprezy. Fot. ARC Zobacz galerię (17 zdjęć)

Jeszcze nie tak dawno katowiczanie przychodzili tu na imprezy i koncerty, robili zakupy lub zamawiali rozsławione na całe miasto zapiekanki. Do wielu miejsc w Katowicach, które przez lata zyskały status kultowych, możemy powrócić jedynie w naszych wspomnieniach. Bar pod 4, Gugalander, Akant, stary Supersam... to tylko niektóre z nich. Bywaliście tam? Tęsknicie za nimi? To zajrzyjcie do naszej galerii i przypomnijcie je sobie razem z nami.