Kultowa wieża radiowo-telewizyjna w Bytkowie na sprzedaż! Ile kosztuje?

Wieża, a właściwie Stacja Linii Radiowych Bytków, przez lata była kojarzona z TVP3 Katowice, ośrodkiem regionalnym TVP. Ale wbrew pozorom to nie TVP jest właścicielem obiektu - wieża oraz kompleks nieruchomości to aktualnie własność Orange Polska i to właśnie ta spółka wystawiła słynną w regionie wieżę na sprzedaż.

ZOBACZCIE OGŁOSZENIE

Betonowa 15-kondygnacyjna (wraz z piwnicą) wieża radiowo-telewizyjna jest częścią kompleksu budynków biurowych.

Cała nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 14 445 m kw., na których znajdują się dwa budynki biurowe, garaż, budynek magazynowy i wspomniana wieża. Powierzchnia budynków wystawionych na sprzedaż to 3285 m kw. Sama wieża linii radiowej liczy natomiast 863,27 m kw. powierzchni użytkowej.