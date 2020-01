Kultowa Katofonia reaktywowana ZDJĘCIA W tym tygodniu otwarcie i pierwsze jam session

Kultowy katowicki klub reaktywowany

Katofonia jazz&blues club był jednym z najbardziej klimatycznych i najciekawszych klubów muzycznych w Katowicach. Przez ponad sześć lat działał przy ulicy Mariackiej. To wystarczyło, aby zyskał status jednej z najlepszych scen bluesowych w regionie i trafił na Szlak Śląskiego Bluesa. Słynne były m.in. tutejsze jam session i koncerty. Do czasu: latem 2017 klub został zamknięty, ale już wówczas właściciel lokalu zapowiadał, że być może uda się go reaktywować.

Niemal 2,5 roku później Katofonia wraca na klubową mapę Katowic. Nowy jest adres, bo lokal powstał przy ulicy Mielęckiego. Są tu dwa poziomy po generalnym remoncie i z klimatyzacją, której w dawnej lokalizacji brakowało.

Na parterze jest bar, barowe stoły i krzesła, piętro jest muzyczne, a jego centralnym miejscem jest scena.