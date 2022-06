Która uczelnia w Śląskiem jest najlepsza? Sprawdź Ranking Szkół Wyższych 2022! Perspektywy 2022 wskazują najlepsze placówki

Nie przypadkiem ogłaszamy go na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości: chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach – dodaje.