Kto molestuje studentki w Katowicach? Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego spotkają się ze studentami

Awanse na uczelni, które mają nastąpić w nowym roku akademickim, będą analizowane także pod kątem zgłaszanych przez studentów nagannych zachowań nauczycieli akademickich.

- Prorektor ds. Studiów i Studentów oraz Dziekani Wydziałów zostali zobowiązani do wyznaczania obserwatorów w toku przeprowadzanych egzaminów, jeżeli w ocenie studentów będzie to uzasadnione, zaś terminy prowadzonych postępowań konkursowych na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziałów zostały przesunięte w przypadkach, co do których oferty złożone zostały przez aktualnych nauczycieli akademickich, wobec których treść wpisów (na fanpejdżu - przyp. red.) determinuje przeprowadzenie wyjaśnień - czytamy w piśmie prof. Jałowieckiego.